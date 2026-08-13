«Дело» приостанавливает операции зернового терминала в Новороссийске

Группа компаний «Дело» сообщила о приостановке операционной деятельности своего зернового терминала КСК, расположенного в порту Новороссийска (входит в «ДелоПортс» — стивидорный холдинг, управляющий активами ГК «Дело» в Новороссийске).

«Терминал прекращает разгрузку автомобильного и железнодорожного транспорта, погрузку зерна на морские суда и прочие операции. Решение принято в целях обеспечения безопасности работников и инфраструктуры. О возобновлении работы компания сообщит дополнительно», – говорится в сообщении.

Накануне сообщалось о повреждении, которые получили зерновые терминалы «Новороссийском комбинате хлебопродуктов» и «Новороссийском зерновом терминале».

Фото: ГК «Дело»