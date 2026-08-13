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Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 43
13.08.2026

«Дело» приостанавливает операции зернового терминала в Новороссийске

    • Группа компаний «Дело» сообщила о приостановке операционной деятельности своего зернового терминала КСК, расположенного в порту Новороссийска (входит в «ДелоПортс» — стивидорный холдинг, управляющий активами ГК «Дело» в Новороссийске).

    «Терминал прекращает разгрузку автомобильного и железнодорожного транспорта, погрузку зерна на морские суда и прочие операции. Решение принято в целях обеспечения безопасности работников и инфраструктуры. О возобновлении работы компания сообщит дополнительно», – говорится в сообщении.

    Накануне сообщалось о повреждении, которые получили зерновые терминалы «Новороссийском комбинате хлебопродуктов» и «Новороссийском зерновом терминале».

    Фото: ГК «Дело»


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