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"От поступательного роста к цикличной динамике"
21.07.2026

«От поступательного роста к цикличной динамике»

    • Российский контейнерный рынок по итогам I полугодия 2026 года вырос на 7,1%, до 3,8 млн TEU по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщили SeaNews в Группе компаний «Дело».

    По итогам I полугодия 2026 года объем контейнерных перевозок незначительно превысил показатели рекордного 2024 года. При этом в июне объем перевозок достиг 668 тыс. TEU — максимальный месячный показатель за последние 15 лет, что на 19% больше, чем в июне 2025 года.

    В Группе отмечают, что основной вклад в рост контейнерного рынка России в I полугодии обеспечил импорт. Значительная динамика зафиксирована в перевозках через порты Дальнего Востока, где объемы импорта выросли на 38% и достигли 621 тыс. TEU. Перевозки через порты Калининграда увеличились в два раза — до 37 тыс. TEU; а импорт через сухопутные пограничные переходы с азиатскими странами — на 25%, до 361 тыс. TEU.

    Дополнительным фактором роста рынка стало развитие каботажного сообщения по маршруту Санкт-Петербург — Калининград, объем которого увеличился на 71%, до 108 тыс. TEU.

    Объем транзитных перевозок через территорию России продолжил расти и составил 486 тыс. TEU, что на 13% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. При этом контейнерный экспорт сохранился на уровне прошлого года — 992 тыс. TEU, тогда как объем внутрироссийских перевозок снизился на 2,7%, до 593 тыс. TEU.

    По итогам I полугодия рынок демонстрирует переход от поступательного роста к цикличной динамике и высокой непредсказуемости: периоды снижения рынка будут сменяться ростом объемов и наоборот.

    Фото предоставлено пресс-службой Группы компаний «Дело»


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