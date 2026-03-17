«Рускон» будет сотрудничать с «Голд Логистик»
17.03.2026

    • Мультимодальный транспортный оператор «Рускон» (входит в Группу компаний «Дело») и 3PL-провайдер «Голд Логистик» в рамках выставки TransRussia 2026 подписали соглашение о сотрудничестве в сфере логистических услуг и повышения качества мультимодальных сервисов, сообщили SeaNews в Группе «Дело».

    Ключевой фокус совместной работы — создание современных и надежных решений, объединяющих морской, железнодорожный и автомобильный транспорт.

    «Рускон» обеспечит внедрение комплексных решений и организацию полной цепочки доставки со склада отправителя непосредственно получателю по принципу «от двери до двери». Сервис будет организован на основе активов ГК «Дело».

    Такой подход позволит сформировать устойчивые, управляемые и технологичные логистические цепочки, повысить предсказуемость сроков доставки и прозрачность процессов для грузовладельца.

    Фото: ГК «Дело»


