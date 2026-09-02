Перевозки контейнеров по сети РЖД могут составить 8 млн TEU в 2026 году, заявила на сессии ВЭФ «Контейнерная логистика в ритме перемен» заявила замглавы РЖД Ирина Магнушевская.

«Около 80% импортных контейнерных грузов из КНР идёт через порты и погранпереходы Дальнего Востока. В августе зафиксировали погрузку 4 359 ДФЭ среднесуточно, при этом в отдельные сутки, 17 августа, был установлен рекорд погрузки импортных контейнеров — 5 007 ДФЭ было погружено и отправлено», – цитирует И.Магнушевскую пресс-служба РЖД.

Она отметила, что эффективное сотрудничество железнодорожников и таможенной службы позволило в этом году передать через мостовой погранпереход Нижнеленинское – Тунцзян 18 тыс. TEU, что в 3 раза больше, чем в 2025 году.

По мнению И.Магнушевской, в случае если импорт контейнерных грузов продолжит расти, то в 2026 году РЖД ставят для себя амбициозную цель перевезти 8 млн TEU.

Фото: РЖД