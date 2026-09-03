Беспилотные грузоперевозки на малых высотах

На Дальнем Востоке будут запущены перевозки гражданских грузов на малых высотах с помощью беспилотников. Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта РФ, такое поручение дал Президент Российской Федерации Владимир Путин на пленарном заседании XI Восточного экономического форума, который проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке.

Глава государства подчеркнул, что с развитием технологий небо на малых высотах становится такой же оживленной артерией, как железные дороги и водные пути. И уже сейчас необходимо задавать стандарты автономных перевозок гражданских грузов с помощью дронов. «Подходы к формированию такой по сути низковысотной логистики в экономике будет отрабатываться в рамках специального проекта. Его участниками станут Минтранс, отечественная компания «ГЛОНАСС» и наши китайские друзья. Безусловно, одновременно надо гармонизировать правила полётов беспилотных автономных систем, формировать новые трансграничные маршруты со странами АТР, БРИКС, ЕАЭС. И здесь мы открыты для взаимодействия со всеми нашими партнёрами», – сообщил Владимир Путин.

Для более широкого применения современных технологий в экономике, социальной сфере, в государственном управлении с 1 января следующего года на Дальнем Востоке должен быть запущен особый правовой режим. «Его суть – в быстрой, беспрепятственной обкатке новейших технологий, например, беспилотников в сельском хозяйстве, промышленных роботов, телемедицины или искусственного интеллекта для медицинского заключения», – сказал Президент.

Владимир Путин обозначил ряд других задач, стоящих сегодня перед транспортным комплексом Дальнего Востока. В частности, объем грузоперевозок по Трансарктическому транспортному коридору к 2030 году должен вырасти вдвое – до 70 млн тонн в год. Маршрут проходит от Санкт-Петербурга и Мурманска через Северный морской путь до Владивостока и далее в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. «В сегодняшней непростой ситуации в мире, в условиях рисков для глобального судоходства и торговли он призван обеспечить гибкость и безопасность международных поставок, открыть новые возможности для транзитных и каботажных перевозок, для бесперебойного северного завоза в арктические регионы», – отметил Владимир Путин.

Глава государства сообщил о необходимости обеспечения круглогодичной навигации по данному маршруту. Для этого строятся ледоколы и суда ледового класса, сервисный и спасательный флот, наращивается спутниковая группировка и модернизируются морские порты, в том числе Диксон, Певек, Тикси, Архангельск и Сабетта.

Также Президент рассказал о планах интеграции арктических морских терминалов с железнодорожными и внутренними водными путями, для постепенного подключения грузопотоков из Центральной России, Урала, Сибири. «И конечно, чтобы поставлялись импортные товары. Так, совсем недавно, в августе, через российскую Арктику прошёл первый контейнеровоз из Китайской Народной Республики в Мурманск. И мы с другими партнёрами планируем продолжить эту работу в самое ближайшее время», – заявил Владимир Путин.

Фото: Минтранс России