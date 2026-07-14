Ледокол Атомфлота обеспечил проводку ледостойкой платформы «Северный полюс»

Атомный ледокол «Арктика» обеспечил вывод ледостойкой платформы «Северный полюс» из гренландского сектора Северного Ледовитого океана, сообщила в своем макс-канале Госкорпорация «Росатом».

Для выхода на открытую воду научно-экспедиционному судну, находящемуся в дрейфе, потребовалась ледокольная проводка. 10 июля на помощь ученым пришел атомоход «Арктика». Экипаж атомного ледокола осуществил ледокольную проводку платформы через поля многолетнего и двухлетнего сплоченного льда толщиной от 3 до 5 метров.

«Судоводители головного универсального атомного ледокола «Арктика» проделали ювелирную работу, – отметил генеральный директор «Атомфлота» Яков Антонов. – Они продемонстрировали готовность нашего флота работать в любом районе Северного Ледовитого океана. До этого в гренландском секторе Арктики атомоходы еще не обеспечивали ледокольных проводок. В этом районе практически отсутствует судоходство из-за тяжелых ледовых условий».

Фото: Росатом