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Ледокол Атомфлота обеспечил проводку ледостойкой платформы «Северный полюс»
14.07.2026

Ледокол Атомфлота обеспечил проводку ледостойкой платформы «Северный полюс»

    • Атомный ледокол «Арктика» обеспечил вывод ледостойкой платформы «Северный полюс» из гренландского сектора Северного Ледовитого океана, сообщила в своем макс-канале Госкорпорация «Росатом».

    Для выхода на открытую воду научно-экспедиционному судну, находящемуся в дрейфе, потребовалась ледокольная проводка. 10 июля на помощь ученым пришел атомоход «Арктика». Экипаж атомного ледокола осуществил ледокольную проводку платформы через поля многолетнего и двухлетнего сплоченного льда толщиной от 3 до 5 метров.

    «Судоводители головного универсального атомного ледокола «Арктика» проделали ювелирную работу, – отметил генеральный директор «Атомфлота» Яков Антонов. – Они продемонстрировали готовность нашего флота работать в любом районе Северного Ледовитого океана. До этого в гренландском секторе Арктики атомоходы еще не обеспечивали ледокольных проводок. В этом районе практически отсутствует судоходство из-за тяжелых ледовых условий».

    Фото: Росатом


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