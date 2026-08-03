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03.08.2026

«Росатом» отгрузил два атомных реактора для ледокола «Ленинград»

    • На «ЗиО-Подольске» (входит в структуру «Росатома») завершено изготовление второй реакторной установки РИТМ-200 для универсального атомного ледокола «Ленинград». Таким образом, отмечают в Госкорпорации, машиностроители «Росатома» закончили изготовление всего комплекта оборудования для реакторного отделения.

    «Росатом» отгрузил два атомных реактора для ледокола «Ленинград»Реакторы получили названия «Искра» и «Гром» в честь знаменитых военных операций — прорыва и снятия блокады Ленинграда.

    Традиция давать реакторам имена зародилась в первые годы советского атомного проекта. Установки проектировали с нуля, часто создавали в единственном экземпляре и вкладывали в них столько сил, что практически одушевляли. Первый в СССР уран-графитовый промышленный атомный реактор «А» прозвали «Аннушкой». Вскоре появились «Иваны» — И-1 (изотопный) и ЭИ-2 (энергетический изотопный), «Руслан» и «Людмила» — первые легководный и тяжеловодный реакторы.

    После перехода к серийному строительству имена стали давать уникальным или самым значимым установкам. Так, год назад генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев предложил назвать в честь былинных богатырей Ильи Муромца и Добрыни Никитича реакторы РИТМ-400, которые будут работать на самом мощном в мире атомном ледоколе «Россия».

    «Сооружение любого атомного ледокола – само по себе событие незаурядное. Но строительство «Ленинграда» несет в себе особое значение. Ледокол получил свое имя в честь города-героя не случайно. В 2024 году, когда вся страна отмечала 80-летие снятия блокады Ленинграда, ветераны и блокадники выступили с инициативой присвоить имя Северной столицы новейшему атомному ледоколу. И Президент это поддержал», – рассказал А.Лихачев.

    «Росатом» отгрузил два атомных реактора для ледокола «Ленинград»«В прошлом году мы возобновили традицию присвоения особым реакторным установкам имен собственных. Ильей и Добрыней – в честь русских богатырей – были названы реакторные установки будущего атомного ледокола «Россия». В этом году мы, посоветовавшись с ветеранами и блокадниками, сообща решили присвоить изготовленным реакторам имена «Искра» и «Гром» – в честь военных операций, благодаря которым удалось в 1944 году сначала прорвать блокадное кольцо, а потом и полностью освободить осажденный Ленинград».

    В ходе наступательной операции «Искра» 18 января 1943 года удалось прорвать блокаду Ленинграда. Операция «Январский гром» (Красносельско-Ропшинская операция, или «Нева-2») привела к полному снятию блокады 27 января 1944 года. Противника отбросили на 60-100 км от города, постоянные обстрелы Ленинграда прекратились.

    Первый РИТМ-200 для «Ленинграда» изготовили на «ЗиО-Подольске» в мае, второй — в июле. Оба отправили на верфь в Санкт-Петербург. Теперь реакторное отделение атомохода укомплектовано ключевым оборудованием.

    До присвоения героических имен у этой пары было домашнее прозвище — «Послушные». Как замечают машиностроители, характер у этих РИТМов куда более покладистый, чем у первых — «Ворчливого» и «Бурлящего».

    К настоящему моменту машиностроители «Росатома» изготовили уже 15 реакторных установок РИТМ, еще 13 находятся в работе.

    Фото: Росатом


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