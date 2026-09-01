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Как остановить снижение контейнерного экспорта через порты Дальнего Востока
01.09.2026

Как остановить снижение контейнерного экспорта через порты Дальнего Востока

    • Экспорт грузов в контейнерах через порты Дальнего Востока в первом полугодии 2026 года снизился на 20%. Для его восстановления необходим контроль транспортных потоков, способствовать которому может субсидирование перевозок несырьевого неэнергетического экспорта под прирост объёмов и дальности доставки. Такое мнение высказал, выступая на сессии «Актуальные вопросы реализации инвестиционных проектов в ДФО: проблемы и пути их решения» в рамках XI Восточного экономического форума, директор Группы компаний «Дело» по взаимодействию с государственными органами Станислав Воронов. Как остановить снижение контейнерного экспорта через порты Дальнего Востока

    В результате роста перевозок импорта из Приморья в полувагонах (с 28% в 2024 году до 55% в 2026 году) обостряется потребность в фитинговых платформах на Дальнем Востоке, что осложняет формирование обратной загрузки экспортом. Необходимо, считают в Ггруппе, обеспечить более сбалансированное использование двух технологий.

    Ещё одно последствие дисбаланса транспортных потоков — переориентация российского контейнерного экспорта на сухопутные ж/д переходы с Азией (в июле–августе через них следовало почти 50% экспорта).

    Капиталоёмким инфраструктурным проектам с длительным сроком окупаемости необходим доступ к длинному финансированию. Одним из решений может стать расширение возможностей Фабрики проектного финансирования и создание «малой Фабрики» для проектов стоимостью менее 3 млрд рублей.

    Как сообщила Группа в своем макс-канале, предложения ГК «Дело» будут включены в итоговую резолюцию сессии и переданы для дальнейшего обсуждения.

    Фото: ГК «Дело»


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