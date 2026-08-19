Первый контейнеровоз из Китая в Мурманске

Сегодня ночью в Мурманский морской торговый порт прибыло судно международной контейнерной линии NewNew Shipping Line, сообщил порт в своем телеграм-канале.

«500 контейнеров, проводка через Северный морской путь – ровно то, о чём чуть меньше года назад мы подписались в соглашении с NewNew Shipping Line. Раскатываем СМП и развиваем Мурманск как транспортный хаб. Как и договаривались – прокомментировал событие в своем макс-канале губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

По информации ММТП, в контейнерах – комплектующие для автомобилей. «Для ММТП это первый опыт приема контейнерных грузов, доставленных по этому маршруту, – отметили в порту. – К этому событию порт готовился заранее. В 2025 году при поддержке управляющей компании «Портовый Альянс» здесь был создан специализированный терминал для работы с контейнерами. Порт адаптируется к меняющейся логистике: наряду с традиционными грузами осваиваем новые направления и расширяем возможности для грузоотправителей».

Напомним, ранее NewNew Shipping освоил маршрут по Севморпути в Архангельск в рамках проекта «Арктический экспресс».

Фото: макс-канал губернатора Мурманской области А.Чибиса