Первое китайское судно по маршруту «Арктический экспресс №1» в Архангельске

Впервые за последние 30 лет в порт Архангельск прибыл груз с импортной продукцией. Китайское судно доставило в столицу Поморья из Китайской Народной Республики различные грузы, а сейчас готовится к загрузке и последующей отправке в обратном направлении. Об этом сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

В торжественной церемонии встречи судна приняли участие первый заместитель губернатора – председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев, советник посла КНР в России Гао Шисянь, председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь, а также генеральный директор судоходной компании NewNew Shipping Line Кэ Цзинь.

В столицу Поморья китайское судно доставило запчасти для автомобилей, бытовую технику и товары народного потребления, преодолев путь длиной в 6,6 тыс. морских миль. На днях оно отправится в КНР, но уже с продукцией архангельских экспортеров: бумагой, картоном, целлюлозой и пиломатериалами.

«Это судно доставило в Архангельск почти 500 контейнеров, – отметил А.Алсуфьев. – А уже через две недели мы ожидаем прибытия еще двух судов, на борту которых будет порядка 700–800 контейнеров. Самое главное, что мы теперь связаны бесшовной логистикой с центром страны: из Подмосковья контейнеры везут в Архангельск, откуда они отправятся в Китай вместе с продукцией лесопромышленных предприятий региона».

Новый маршрут предназначен для ускорения и оптимизации грузоперевозок между Россией и Китаем. «Арктический экспресс №1» связал с Архангельском основные порты КНР по Северному морскому пути, который по сравнению с традиционными морскими маршрутами значительно короче, что позволяет существенно сократить время перевозки грузов.

«Сегодня мы видим реализацию договоренностей глав двух государств, направленных на развитие Северного морского пути, – сказал председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь. – Контейнерные перевозки по Северному морскому пути станут основным направлением развития сотрудничества. Мы надеемся, что развитие Северного морского пути принесет очень большую пользу не только в экономическом, но и в культурном плане».

В региональном правительстве отмечают, в прошлом году был отправлен первый за последние 10 лет прямой рейс из Архангельска в Шанхай по Севморпути с пиломатериалами в контейнерах. В планах NewNew Shipping Line на навигацию этого года – выполнить 10 судозаходов, что обеспечит регулярность экспортно-импортной контейнерной линии между Россией и Китаем.

Для достижения этих целей в мае 2024 года между правительством Архангельской области, компанией «Торгмолл» и Архангельским морским торговым портом было подписано соглашение, предусматривающее увеличение объема контейнерных перевозок через Северный морской путь из порта Архангельск, а также создание благоприятных условий для обеспечения перевалки и перевозки грузов из морского порта Архангельск по Севморпути для всех участников перевозочного процесса.

Фото: пресс-служба Архангельской области