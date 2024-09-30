Китай начинает строить новые терминалы под 32-тысячники

Шанхайский институт исследований и проектирования судов Китайской государственной судостроительной корпорации (CSSC) получил принципиальное одобрение на строительство двухтопливного контейнеровоза, способного работать на СПГ, вместимостью 27,5 тыс. TEU, сообщает Splash. Это на 3 тыс. TEU больше вместимости самого крупного в мире контейнеровоза, существующего сегодня.

По данным DynaLiners, в китайском порту Нинбо-Чжоушань, в зоне Фоду портового района Люхэн, планируется построить контейнерный терминал пропускной способностью 2 млн TEU в год. Он будет включать два причала, способных принимать 24-тысячники и потенциально, с учетом будущего расширения, 32-тысячники.

Начало строительства терминала запланировано на октябрь 2025 года, завершение проекта – до конца 2027 года.

Сейчас статус владельца самого крупного в мире контейнеровоза принадлежит MSC, которая в прошлом году приняла серию контейнеровозов вместимостью 24 346 TEU.

В последний год, отмечает издание, заказы от перевозчиков в основном поступали на контейнеровозы в вместимостью 16 тыс. TEU. Суда такой вместимости наиболее гибкие, поскольку могут работать на разных маршрутах, а не только на маршруте Азия – Европа, где сейчас задействованы контейнеровозы типоразмера Megamax.

Фото: Splash / CSSC