Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Китай начинает строить новые терминалы под 32-тысячники
30.09.2024

Китай начинает строить новые терминалы под 32-тысячники

    • Шанхайский институт исследований и проектирования судов Китайской государственной судостроительной корпорации (CSSC) получил принципиальное одобрение на строительство двухтопливного контейнеровоза, способного работать на СПГ, вместимостью 27,5 тыс. TEU, сообщает Splash. Это на 3 тыс. TEU больше вместимости самого крупного в мире контейнеровоза, существующего сегодня.

    По данным DynaLiners, в китайском порту Нинбо-Чжоушань, в зоне Фоду портового района Люхэн, планируется построить контейнерный терминал пропускной способностью 2 млн TEU в год. Он будет включать два причала, способных принимать 24-тысячники и потенциально, с учетом будущего расширения, 32-тысячники.

    Начало строительства терминала запланировано на октябрь 2025 года, завершение проекта – до конца 2027 года.

    Сейчас статус владельца самого крупного в мире контейнеровоза принадлежит MSC, которая в прошлом году приняла серию контейнеровозов вместимостью 24 346 TEU.

    В последний год, отмечает издание, заказы от перевозчиков в основном поступали на контейнеровозы в вместимостью 16 тыс. TEU. Суда такой вместимости наиболее гибкие, поскольку могут работать на разных маршрутах, а не только на маршруте Азия – Европа, где сейчас задействованы контейнеровозы типоразмера Megamax.

    Фото: Splash / CSSC


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    08.04.2024
    Arkas заказал четыре контейнеровоза
    На китайской верфи
    Контейнерная линияКонтейнеровозыпортфель заказовТурция
    0
    11.07.2024
    Экспорт легковых автомобилей из Китая в июне 2024
    В июне 2024 года экспорт легковых автомобилей из Китая составил 378 тыс. единиц, на […]
    2024АвтоэкспортКитай
    0
    09.09.2024
    Китайцы будут строить 27-тысячники
    На выставке SMM в Гамбурге был представлен проект контейнеровоза вместимостью 27,5 тыс. TEU, разработанный […]
    DNVИнновацииКитайОдобрение в принципе
    0
    22.08.2024
    Сервис Нинбо – Находка – Москва вышел на частоту 2 раза в месяц
    «РЖД Бизнес Актив» поделился первыми итогами работы публичного мультимодального сервиса Нинбо – Находка – […]
    Китайконтейнерный сервисМультимодальный сервисРЖД Бизнес Актив
    0
    11.04.2024
    Контейнерооборот порта Тяньцзинь в первом квартале 2024 года
    В первом квартале 2024 года северокитайский порт Тяньцзинь обработал более 5,41 млн TEU, на […]
    2024КитайКонтейнерооборотТяньцзинь
    0
    17.01.2024
    Первый контейнерный поезд FESCO из Челябинска во Владивосток с грузами для Китая и Вьетнама
    Транспортная группа FESCO запустила первый контейнерный поезд с экспортными товарами для Китая и Вьетнама […]
    FESCO ВьетнамКитайКонтейнерный поезд
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    30.09.2024 FESCO запустила FESCO Fashion
    30.09.2024 Китай начинает строить новые терминалы под 32-тысячники
    30.09.2024 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 39, 2024
    30.09.2024 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в августе 2024 вырос на 7,3%
    27.09.2024 Глобальный контейнерный рынок ждут новые сбои
    27.09.2024 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в августе 2024 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    26.09.2024 Губернатор Приморья предложил направить часть таможенных платежей на модернизацию транспортной инфраструктуры
    26.09.2024 В.Путин призвал бороться с логистическими барьерами для российского экспорта
    11.09.2024 Еще 9 российских судов под санкциями
    09.09.2024 Дания закрыла свои порты для 27 судов, связанных с Россией
    03.09.2024 Усть-Лужский таможенный пост войдет в структуру Балтийской таможни
    30.08.2024 Назначен новый руководитель Росжелдора
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •