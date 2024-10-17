В регионе деятельности Уральского таможенного управления оформлен первый внешнеторговый бартерный контракт с контрагентом из КНР. Сделка заключена на безденежной компенсационной основе на равную стоимость товаров, сообщает пресс-служба ведомства.

Во исполнение достигнутых сторонами сделки условий, в конце сентября в Уральскую электронную таможню подана первая импортная декларация на товары (бытовая техника, строительные материалы и другие товары). Российская компания, в свою очередь, в начале октября поставила в Китай семена льна на равнозначную сумму.

«Бизнес начал использовать бартерные сделки во внешней торговле. Это одна из альтернативных форм взаиморасчетов в нынешних реалиях, применяемых участниками внешнеэкономической деятельности. Очевидный плюс таких сделок заключается в минимизации валютно-финансовых рисков вплоть до их полного устранения при равноценном обмене товаров. Во-первых, колебания курсов валют не влияют не эффективность сделки. Во-вторых, не возникает проблем из-за задержек платежей или отказа банков от проведения транзакций», – сказал начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

В Свердловской области создана рабочая группа по выработке предложений по взаиморасчетам по внешнеторговым сделкам. В состав экспертов вошли представители министерства международных и внешнеэкономических связей области, Уральского таможенного управления, налоговой службы, бизнес-сообщества, в том числе из Китая. На рабочих встречах участники обсуждают возможные варианты схем взаиморасчетов, в том числе предполагающие бартер.

Фото: УТУ