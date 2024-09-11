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Тестовая партия автомобилей из Китая в Open Top’ах
11.09.2024

Тестовая партия автомобилей из Китая в Open Top’ах

    • «Российские железные дороги» сообщили в своем телеграм-канале об организации тестовой доставки автомобилей из Китая в Кемеровскую область в контейнерах Open Top.

    Из России в Китай в контейнерах открытого типа отправили уголь, в обратный рейс их загрузили машинами.

    В контейнеры Open Top автомобиль может сам заехать и выехать через торцевые двери. Для защиты груза от осадков и внешнего воздействия контейнер сверху укрыт тентом.

    Конечной точкой для контейнеров стал таможенный склад РЖД на станции Кемерово-Сортировочное. Там, пояснили в компании, клиенты могут хранить груз без уплаты ввозных пошлин и налогов до момента реализации.

    Новая логистическая цепочка, отмечают в РЖД, позволит поставлять автомобили из Китая сразу в дилерские центры страны за Уралом, минуя распределительный центр в Москве.

    Фото: РЖД


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