Тестовая партия автомобилей из Китая в Open Top’ах

«Российские железные дороги» сообщили в своем телеграм-канале об организации тестовой доставки автомобилей из Китая в Кемеровскую область в контейнерах Open Top.

Из России в Китай в контейнерах открытого типа отправили уголь, в обратный рейс их загрузили машинами.

В контейнеры Open Top автомобиль может сам заехать и выехать через торцевые двери. Для защиты груза от осадков и внешнего воздействия контейнер сверху укрыт тентом.

Конечной точкой для контейнеров стал таможенный склад РЖД на станции Кемерово-Сортировочное. Там, пояснили в компании, клиенты могут хранить груз без уплаты ввозных пошлин и налогов до момента реализации.

Новая логистическая цепочка, отмечают в РЖД, позволит поставлять автомобили из Китая сразу в дилерские центры страны за Уралом, минуя распределительный центр в Москве.

Фото: РЖД