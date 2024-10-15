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Экспортные перевозки удобрений по жд, 9 месяцев 2024 года
15.10.2024

Экспортные перевозки удобрений по жд, 9 месяцев 2024 года

    • Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам 9 месяцев 2024 года выросли на 16,6%. Как сообщила компания в своем телеграм-канале, их объем достиг 25,9 млн тонн.

    БОльшая часть экспортных удобрений была перевезена в направлении портов. Так, в направлении портов Северо-Запада было перевезено 19 млн тонн (+25,1%), Юга — 3 млн тонн (+8,3%), Дальнего Востока — 112,9 тыс. тонн (рост в 1,8 раза).

    Всего с января по сентябрь 2024 года на сети железных дорог было погружено 50,3 млн тонн удобрений – на 6,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Больше всего удобрений было отгружено из Пермского края (13,6 млн тонн, рост на 25,2%), Мурманской области (11,2 млн тонн, +5,2%) и Новгородской области (4 млн тонн, +11,2%).

    Фото: РЖД


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