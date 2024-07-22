Экспортные перевозки удобрений по жд в первом полугодии 2024

Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД в первом полугодии 2024 года выросли на 16,8%. Как сообщила компания в своем телеграм-канале, их объем достиг 16,6 млн тонн.

БОльшая часть экспортных удобрений была перевезена в направлении портов. Так, в направлении портов Северо-Запада было перевезено 11,9 млн тонн (+26%), Юга — почти 2 млн тонн (+12%), Дальнего Востока — 88 тыс. тонн (рост в 2,8 раза).

Всего с января по июнь 2024 года на сети железных дорог было погружено 33,9 млн тонн удобрений – на 9,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Больше всего удобрений было отгружено из Пермского края (9,2 млн тонн, рост в 1,4 раза), Мурманской области (7,4 млн тонн, +4,1%) и Новгородской области (2,6 млн тонн, +9%).

Фото: РЖД