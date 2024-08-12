Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Транзит судов через Босфор и Дарданеллы, H1 2024
12.08.2024

Транзит судов через Босфор и Дарданеллы, H1 2024

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    26.03.2024
    Морской экспорт СПГ из РФ в ЕС, январь 2024
    По данным Евростата, российский морской экспорт СПГ в страны Евросоюза по итогам первого месяца […]
    Только для подписчиков
    2024ЕвросоюзРоссияСПГ
    0
    21.02.2024
    Грузооборот Балтийского бассейна в январе 2024: выросла перевалка сжиженного газа
    В январе 2024 года грузооборот портов Балтийского бассейна снизился на 4,3% относительно показателя января […]
    2024Балтийский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    24.06.2024
    Контейнерооборот Каспийского бассейна в апреле 2024 снизился на 29,4%
    В апреле 2024 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна снизился относительно показателя апреля прошлого года […]
    2024Каспийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    15.04.2024
    Контейнерооборот порта Нинбо-Чжоушань в первом квартале 2024 года
    В первом квартале 2024 года контейнерооборот порта Нинбо-Чжоушань в восточно-китайской провинции Чжэцзян составил 9,14 […]
    2024КитайКонтейнерооборотНинбо-Чжоушань
    0
    24.05.2024
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 21, 2024
    На 21 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна балкерами из порта Новороссийск на некоторых […]
    Только для подписчиков
    2024НовороссийскФрахтовые ставкиЧерное море
    0
    11.03.2024
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 10, 2024
    На 10 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами из порта Владивосток в направлении северных […]
    Только для подписчиков
    2024ВладивостокДальний ВостокФрахтовые ставки
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    12.08.2024 Новый жд сервис из Московской области в Екатеринбург
    12.08.2024 Железнодорожные контейнеры, 7 месяцев 2024: плюс 8,8% во внутреннем сообщении
    12.08.2024 На борту контейнеровоза Yang Ming взорвался контейнер
    12.08.2024 Контейнерооборот Каспийского бассейна в июне 2024 в деталях
    12.08.2024 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 32, 2024
    09.08.2024 «РЖД Логистика» начала доставлять свинину «Мираторга» в Центральный Китай
    Госрегулирование Показать всё
    12.08.2024 М.Мишустин утвердил распределение обязанностей кураторов ряда федеральных проектов
    08.08.2024 Минэнерго берется за организацию перевозок энергоресуров по железной дороге
    07.08.2024 В новый нацпроект «Единая транспортная система» войдут 9 федеральных проектов
    01.08.2024 Новый начальник в СЗТУ
    01.08.2024 На субсидирование морских грузоперевозок в Калининград выделено еще 1,4 млрд
    31.07.2024 Криптовалюты можно будет использовать при трансграничных расчетах
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •