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Грузооборот российского транспорта, 2 месяца 2024: перевозки выросли на 1%
04.04.2024

Грузооборот российского транспорта, 2 месяца 2024: перевозки выросли на 1%

    • Суммарный объем перевозок грузов российским транспортом по итогам первых двух месяцев 2024 года составил 1,31 млрд тонн – на 1% больше показателя аналогичного периода 2023 года.

    По данным Росстата, перевозки автотранспортом увеличились по сравнению с уровнем 2 месяцев 2023 года на 1% и составили 912,7 млн тонн.

    Перевозки железнодорожным транспортом по итогам отчетного периода достигли 191,1 млн тонн, что на 2,9% меньше показателя января-февраля 2023 года.

    Транспортировка трубопроводным транспортом составила 201,5 млн тонн, что выше уровня 2 месяцев 2023 года на 4,7%.

    Перевозки морским транспортом за январь-февраль 2024 года составили 5,27 млн тонн, что на 6,7% больше, чем годом ранее.

    Перевозки внутренним водным транспортом достигли 3,13 млн тонн – на 4,2% больше показателя 2 месяцев 2023 года.

    Объем перевозок воздушным транспортом составил 65,5 тыс. тонн. По сравнению с показателем января-февраля 2023 года перевозки воздушным транспортом увеличились на 2,7%.

    В феврале 2024 года в сравнении с показателем предыдущего месяца суммарный объем перевозок грузов российским транспортом вырос на 0,7% до 659,2 млн тонн.

    Фото: ТрансКонтейнер


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