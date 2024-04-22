Операционные показатели Глобал Портс в первом квартале 2024 года

Глобал Портс опубликовал основные операционные показатели за первый квартал 2024 года. В этот раз – без данных по отдельным морским терминалам, с разбивкой только по бассейнам.

Как сообщили SeaNews в Глобал Портс , консолидированный контейнерооборот морских терминалов группы по итогам первого квартала 2024 года увеличился на 59,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне роста российского контейнерного рынка на 17,7%. По сравнению четвертым кварталом 2023 года консолидированный контейнерооборот по группе увеличился на 12,4%.

По итогам первого квартала 2024 года терминалы в составе Глобал Портс перевалили 297 тыс. TEU из 1,3 млн TEU российского морского контейнерооборота. Таким образом, на долю группы приходится 23% российского контейнерного рынка.

На Дальнем Востоке объем обработки сократился на 16,9% до 142 тыс. TEU, тогда как снижение по рынку в регионе составило 3,5%.

Контейнерооборот Глобал Портс в Балтийском бассейне в первом квартале 2023 года вырос в 10,2 раза до 155 тыс. TEU на фоне роста рынка на 96,9%. По сравнению с четвертым кварталом 2023 года контейнерооборот Глобал Портс на Балтике увеличился на 23,7%.

На внутреннем терминале в Янино перевалка контейнеров увеличилась на 72,7% до 15 тыс. TEU.

Консолидированный оборот неконтейнерных грузов на терминалах группы вырос на 38,3% и составил 1,8 млн тонн.

Перевалка ро-ро грузов составила 0,4 тыс. ед., на 37,3% меньше, чем годом ранее.

Фото: Глобал Портс