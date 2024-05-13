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Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 19 неделя 2024
13.05.2024

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 19 неделя 2024

    • По данным аналитического агентства Drewry, мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 19 неделе 2024 года вырос по сравнению с прошлой неделей на 15,9% до 3159 долларов за 40-футовый контейнер.

    При этом индекс Drewry WCI на 81,4% выше значения, зафиксированного на 19 неделе 2023 года и на 122% выше среднегодового допандемийного уровня 2019 года (1420 долларов за 40-футовый контейнер).

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 19 неделя 2024

    По данным Drewry, ставка на маршруте Шанхай – Роттердам увеличилась на 20% и составляет 3709 долларов за 40-футовый контейнер.

    На 18%, до 3988 долларов за 40-футовый контейнер выросла ставка на направлении Азия – тихоокеанское побережье США.

    Ставки из Шанхая в Геную и из Шанхая в Нью-Йорк выросли на 16%, до 4295 и 5089 долларов за 40-футовый контейнер соответственно.

    На 1% выросла ставка из Нью-Йорка в Роттердам и составила 629 долларов за 40-футовый контейнер.

    В то же время ставка из Роттердама в Нью-Йорк упала на 2% до 2160 долларов за 40-футовый контейнер.

    На 6%, до 695 долларов за 40-футовый контейнер снизилась ставка на направлении Роттердам – Шанхай.

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 19 неделя 2024

    Ставки на направлении тихоокеанское побережья США – Азия остаются стабильными.

    На фоне резкого роста спроса и нехватки судов ставки из Китая на этой неделе продолжат подниматься.

    График и таблица: Drewry

    Фото: Shipspotting / Michael Schindler


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