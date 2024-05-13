Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 19 неделя 2024

По данным аналитического агентства Drewry, мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 19 неделе 2024 года вырос по сравнению с прошлой неделей на 15,9% до 3159 долларов за 40-футовый контейнер.

При этом индекс Drewry WCI на 81,4% выше значения, зафиксированного на 19 неделе 2023 года и на 122% выше среднегодового допандемийного уровня 2019 года (1420 долларов за 40-футовый контейнер).

По данным Drewry, ставка на маршруте Шанхай – Роттердам увеличилась на 20% и составляет 3709 долларов за 40-футовый контейнер.

На 18%, до 3988 долларов за 40-футовый контейнер выросла ставка на направлении Азия – тихоокеанское побережье США.

Ставки из Шанхая в Геную и из Шанхая в Нью-Йорк выросли на 16%, до 4295 и 5089 долларов за 40-футовый контейнер соответственно.

На 1% выросла ставка из Нью-Йорка в Роттердам и составила 629 долларов за 40-футовый контейнер.

В то же время ставка из Роттердама в Нью-Йорк упала на 2% до 2160 долларов за 40-футовый контейнер.

На 6%, до 695 долларов за 40-футовый контейнер снизилась ставка на направлении Роттердам – Шанхай.

Ставки на направлении тихоокеанское побережья США – Азия остаются стабильными.

На фоне резкого роста спроса и нехватки судов ставки из Китая на этой неделе продолжат подниматься.

График и таблица: Drewry

Фото: Shipspotting / Michael Schindler