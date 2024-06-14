Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 24 неделя 2024

По данным аналитического агентства Drewry, мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 24 неделе 2024 года вырос по сравнению с прошлой неделей на 1,8% до 4801 долларов за 40-футовый контейнер.

При этом индекс Drewry WCI на 201,5% выше значения, зафиксированного на 24 неделе 2023 года, и на 238% выше среднегодового допандемийного уровня 2019 года (1420 долларов за 40-футовый контейнер).

По данным Drewry, ставки на маршрутах Шанхай – Генуя и Роттердам-Шанхай выросли на 3% и составляют 6862, 661 долларов за 40-футовый контейнер соответственно.

На 2%, до 6177 и 640 долларов за 40-футовый контейнер, увеличились ставки на направлениях Шанхай – Роттердам и Нью-Йорк – Роттердам соответственно.

Также ставки на маршрутах Азия – тихоокеанское побережье США и Азия – атлантическое побережье США выросли – на 1% и составляют 6025, 7299 долларов за 40-футовый контейнер соответственно.

В то же время на 1% упала ставка из Роттердама в Нью-Йорк (до 2118 долларов за 40-футовый контейнер).

Ставка на направлении тихоокеанское побережье США – Азия не изменилась.

В связи с перегруженностью в азиатских портах спотовые ставки из Китая продолжат расти, прогнозирует Drewry.

График и таблица: Drewry

Фото: Shipspotting/ Wolfgang Fricke