Регионы-лидеры по погрузке на жд, июль 2024

ОАО «Российские железные дороги» опубликовало в своем телеграм-канале рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге в июле.

С точки зрения объемов, в первую тройку вошли:

Кемеровская область, отгрузившая 16,5 млн тонн,

Свердловская область с 5 млн тонн и

Пермский край с 3,9 млн тонн.

Самую высокую динамику показали:

Чувашия, увеличившая отгрузки на 27,8% за счёт увеличения отправки контейнерных грузов в 2,3 раза и роста погрузки нефтяных грузов в 1,9 раза,

Новгородская область с ростом на 23,9% за счет увеличения погрузки удобрений в контейнерах в 10 раз и в 1,3 раза в вагонах и

Псковская область с ростом на 20,2% за счет увеличения погрузки лесных грузов в 3,9 раза и нефтепродуктов в 1,5 раза.

Фото: РЖД