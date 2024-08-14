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Регионы-лидеры по погрузке на жд, июль 2024
14.08.2024

Регионы-лидеры по погрузке на жд, июль 2024

    • ОАО «Российские железные дороги» опубликовало в своем телеграм-канале рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге в июле.

    С точки зрения объемов, в первую тройку вошли:

    • Кемеровская область, отгрузившая 16,5 млн тонн,
    • Свердловская область с 5 млн тонн и
    • Пермский край с 3,9 млн тонн.

    Самую высокую динамику показали:

    • Чувашия, увеличившая отгрузки на 27,8% за счёт увеличения отправки контейнерных грузов в 2,3 раза и роста погрузки нефтяных грузов в 1,9 раза,
    • Новгородская область с ростом на 23,9% за счет увеличения погрузки удобрений в контейнерах в 10 раз и в 1,3 раза в вагонах и
    • Псковская область с ростом на 20,2% за счет увеличения погрузки лесных грузов в 3,9 раза и нефтепродуктов в 1,5 раза.

    Фото: РЖД

     


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