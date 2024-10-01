Грузооборот Дальневосточного бассейна в августе 2024: снизилась перевалка рефгрузов

В августе 2024 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 0,6% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ. Подписаться Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

Экспорт, на долю которого приходилось 82,6% всего грузооборота, снизился на 1,9%. Транзит сократился на 8,5%. Каботаж вырос на 2,3%. В импорте было перевалено на 31,8% больше, чем в августе 2023 года.

Согласно имеющимся официальным данным, в августе 2024 года доля Дальневосточного бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 28,2%.

В структуре грузооборота портов Дальневосточного бассейна более 75% приходилось на уголь и нефтеналивные грузы. При этом в августе 2024 года доля угля и кокса составляла 46,6%, нефти и нефтепродуктов – 23,8% и 6,1% соответственно от общего объема перевалки. На грузы в контейнерах приходилось 10,9%.

При этом самая высокая динамика была в сегменте руды, перевалка которой выросла на 66,7%. Грузов на паромах было обработано на 59,7% больше, чем годом ранее, оборот тарно-штучных грузов вырос на 40,2%.

Наиболее значительно, на 66,8% снизился грузопоток цветных металлов. Черных металлов перевалили на 51,1% меньше, чем годом ранее, рефгрузов – на 43,8% меньше.

В августе 2024 года доля порта Восточный в общем грузообороте Дальневосточного бассейна составляла 35,1%, Владивосток обработал 15,4%, на Находку приходилось 11,6%.

Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi