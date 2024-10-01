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Грузооборот Дальневосточного бассейна в августе 2024 в деталях
01.10.2024

Грузооборот Дальневосточного бассейна в августе 2024: снизилась перевалка рефгрузов

    • В августе 2024 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 0,6% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

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    Грузооборот Дальневосточного бассейна в августе 2024: снизилась перевалка рефгрузов

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    Экспорт, на долю которого приходилось 82,6% всего грузооборота, снизился на 1,9%. Транзит сократился на 8,5%. Каботаж вырос на 2,3%. В импорте было перевалено на 31,8% больше, чем в августе 2023 года.

    Согласно имеющимся официальным данным, в августе 2024 года доля Дальневосточного бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 28,2%.

    В структуре грузооборота портов Дальневосточного бассейна более 75% приходилось на уголь и нефтеналивные грузы. При этом в августе 2024 года доля угля и кокса составляла 46,6%, нефти и нефтепродуктов – 23,8% и 6,1% соответственно от общего объема перевалки. На грузы в контейнерах приходилось 10,9%.

    При этом самая высокая динамика была в сегменте руды, перевалка которой выросла на 66,7%. Грузов на паромах было обработано на 59,7% больше, чем годом ранее, оборот тарно-штучных грузов вырос на 40,2%.

    Наиболее значительно, на 66,8% снизился грузопоток цветных металлов. Черных металлов перевалили на 51,1% меньше, чем годом ранее, рефгрузов – на 43,8% меньше.

    В августе 2024 года доля порта Восточный в общем грузообороте Дальневосточного бассейна составляла 35,1%, Владивосток обработал 15,4%, на Находку приходилось 11,6%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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