Российский экспорт овощей и корнеплодов в ЕС, январь 2024

По данным Евростата, российский экспорт овощей и корнеплодов в Евросоюз в январе 2024 года составил 57,3 тыс. тонн на сумму 16,4 млн евро. В январе 2023 года страны Евросоюза импортировали из РФ 16,2 тыс. тонн овощей и корнеплодов (+253,7%) на сумму 7 млн евро (+134,3%).

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Основной объем этой продукции в отчетном периоде был перевезен по железной дороге – 40 тыс. тыс. тонн (70% от суммарного грузопотока), тогда как годом ранее почти в 5 раз меньше – 8,5 тыс. тонн. Морским путем в январе этого года было перевезено 13,3 тыс. тонн овощей и корнеплодов, на 118% больше, чем в январе 2023 года, когда Россия отправила морем 6,1 тыс. тонн этой продукции. Автотранспортом за отчетный период Евросоюз завез из РФ 3,9 тыс. тонн овощей и корнеплодов (+143,7%).

Самыми крупными потребителями российских овощей и корнеплодов в январе 2023 года были Латвия, Италия и Польша.

Латвия в отчетном периоде импортировала из РФ 39,9 тыс. тонн овощей и корнеплодов, тогда как годом ранее 7,6 тыс. тонн (рост в 5 раз).

Италия в январе этого года купила в России 12,1 тыс. тонн этой продукции (+210% относительно января 2023 года).

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