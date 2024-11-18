Жд перевозки через погранпереходы с Китаем, 10 месяцев 2024

По данным РЖД, которые компания приводит в своем телеграм-канале, перевозки в экспортно-импортном сообщении через погранпереходы с Китаем выросли на 14,5%.

В январе-октябре этого года в обоих направлениях железнодорожным транспортом было перевезено 34 млн тонн грузов. Экспорт вырос на 16,2% до 31,9 млн тонн.

Через погранпереход Забайкальск – Маньчжурия на экспорт было отправлено 17 млн тонн (+6,7%), в том числе 6,2 млн тонн угля (+24,4%) и 4 млн тонн железной руды (+18,7%).

Через Гродеково – Суйфэньхэ прошло 7 млн тонн экспортных грузов (+1,7%), в том числе 3,3 млн тонн угля (рост в 1,7 раза).

Экспортный грузопоток через Нижнеленинское – Тунцзян составил 4,6 млн тонн (рост в 1,8 раза), в том числе 3,1 млн тонн угля (рост в 1,6 раза) и 1,4 млн тонн железной руды (рост в 2,4 раза).

Через погранпереход Камышовая – Хуньчунь было экспортировано в КНР 3 млн тонн грузов (рост в 1,4 раза), в основном это уголь – 2,9 млн тонн (рост в 1,4 раза).

Фото: РЖД