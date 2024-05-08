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Российский экспорт ядерных реакторов в ЕС, январь-февраль 2024
08.05.2024

Российский экспорт ядерных реакторов в ЕС, январь-февраль 2024

    • По данным Евростата, российский экспорт ядерных реакторов, тепловыделяющих элементов (твэлов), необлученных, для ядерных реакторов; оборудования и устройств для разделения изотопов в Евросоюз в январе-феврале 2024 года составил в денежном выражении 15 млн евро, что на 74,1% меньше, чем в первые 2 месяца 2023 года. Тогда ЕС импортировал из РФ этой продукции на сумму 57,9 млн евро.

    Статистика товарооборота между Россией и ЕС по другим товарным группам, а также по различным видам транспорта и многое другое доступны по ПОДПИСКЕ на закрытую аналитику SeaNews.

    Авиатранспортом в отчетном периоде из РФ в ЕС было отгружено ядерных реакторов, тепловыделяющих элементов (твэлов), необлученных, для ядерных реакторов; оборудования и устройств для разделения изотопов на сумму 11,8 млн евро, в 49 раз больше, чем в январе-феврале 2023 года, когда Евросоюз заплатил России 240 тыс. евро.

    Автотранспортом из России в Евросоюз было отправлено этой продукции на 3,1 млн евро, что в 10 раз меньше, чем в первые два месяца 2023 года. Тогда РФ получила от ЕС за эти изделия 32,8 млн евро.

    Основными покупателями российских ядерных реакторов, тепловыделяющих элементов (твэлов), необлученных, для ядерных реакторов; оборудования и устройств для разделения изотопов в ЕС за отчетный период были Словакия и Германия.

    Словакия в отчетном периоде импортировала из РФ ядерных реакторов, тепловыделяющих элементов (твэлов), необлученных, для ядерных реакторов; оборудования и устройств для разделения изотопов на сумму 12,2 млн евро, тогда как годом ранее на 49,6 млн евро (-75,4%).

    Германия в январе-феврале этого года импортировала из РФ ядерных реакторов, тепловыделяющих элементов (твэлов), необлученных, для ядерных реакторов; оборудования и устройств для разделения изотопов на сумму 1,6 млн евро (-44,8%).

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