Российский экспорт алюминия и изделий из него в ЕС, январь-март 2024

По данным Евростата, российский экспорт алюминия и изделий из него в Евросоюз в январе-марте 2024 года составил 102 тыс. тонн на сумму 237,5 млн евро, тогда как годом ранее было отгружено 198,7 тыс. тонн (-48,6%) на сумму 526,9 млн евро (-54,9%).

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Основной объем алюминия и изделий из него в отчетном периоде был отправлен морским путем – 54,7 тыс. тонн, что составляет чуть более 54% от суммарного грузопотока.

В первые три месяца 2023 года морским путем в Евросоюз ушло 128,6 тыс. тонн этого металла и изделий из него (-57,4%). Автотранспортом из РФ в ЕС было ввезено 38,3 тыс. тонн против 33,7 тыс. тонн годом ранее (+13,6%). Еще 8,9 тыс. тонн алюминия и изделий из него было доставлено транспортом, который Евростат не раскрывает (-73,6%).

Основными покупателями российского алюминия и изделий из него в ЕС в январе-марте этого года были Франция, Нидерланды и Польша.

Польша в январе-марте этого года импортировала из РФ 21,2 тыс. тонн алюминия и изделий из него на сумму 47,4 млн евро, тогда как годом ранее было 18,4 тыс. тонн (+15,2%) на сумму 48,2 млн евро (-1,7%).

Самая крупная партия была в марте – 7,7 тыс. тонн (-1,3%% относительно марта 2023 года), самая мелкая в феврале – 6,3 тыс. тонн (_18,2%).

Нидерланды в первом квартале этого года получили из России алюминия и изделий из него на 53,3% меньше, чем в первые три месяца прошлого года – 14,4 тыс. тонн. Больше всего этого металла и изделий из него эта страна импортировала из РФ в феврале – 5,8 тыс. тонн, меньше всего – в марте (3 тыс. тонн, -65,9%).

Франция в первые три месяца этого года поставки алюминия и изделий из него из РФ сократила относительно аналогичного периода 2023 года на 11,1% – с 19,9 тыс. тонн до 17,7 тыс. тонн. В денежном эквиваленте российский экспорт алюминия и изделий из него в эту страну составил 44,7 млн евро (-19,5%).

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