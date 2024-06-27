Грузооборот российских портов в мае 2024 снизился на 4,3%

Грузооборот всех морских портов России в мае 2024 года снизился на 4,3% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

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Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который в мае 2024 года приходилось 79,5% всего грузооборота, уменьшился на 3,4%. В каботаже было перевалено на 15,3% меньше, чем годом ранее. Транзит сократился на 3,2%. Импорт, напротив, увеличился на 3%.

Почти половина в структуре грузооборота всех морских портов России приходится на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доли нефти и нефтепродуктов от общего объема перевалки составляли 30,3% и 12% соответственно. На уголь и кокс приходилось 23,6%.

Самая высокая динамика была в сегменте сахара, перевалка которого увеличилась в 5 раз. Пищевого налива было обработано на 32,1% больше, чем в мае 2023 года. Оборот химических и минеральных удобрений вырос на 23,1%.

На 46,3% снизился грузопоток тарно-штучных грузов. Перевалка лесных грузов сократилась на 39,6%, химического налива – на 31%.

В мае 2024 года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов РФ составляла 30,6%, Балтийский бассейн обработал 29,5%, на Дальневосточный, Арктический и Каспийский приходилось 27,9%, 11% и 1,1% соответственно.

Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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