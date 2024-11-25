Грузоперевозки в Камском бассейне выросли почти на 20%

За навигацию 2024 года в Камском бассейне перевезли 16,5 млн тонн грузов. Объем перевозок по сравнению с прошлой навигацией увеличился на 19,6% (в 2023 году было 13,8 млн тонн). Рост связан с возобновлением перевозок нефтепродуктов из Перми, а также с увеличением перевозок минерально-строительных материалов, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Общий объем пассажирских перевозок в 2024 году составил 145 400 пассажиров, это на 3% больше, чем в 2023 году.

Через шлюзы Камского бассейна провели 7 тыс. шлюзований, что на 5% больше, чем в прошлом году. Количество судозаходов составило 18 тыс., рост составил 5,6%.

Для обеспечения безопасности судоходства в Камском бассейне инспекторы отдела государственного портового контроля провели 817 инспекторских осмотров судов.

В настоящее время сбор средств навигационного оборудования в Камском бассейне завершен, усилен контроль диспетчерским составом за движением флота на внутренних водных путях бассейна. Флот Администрации «Камводпуть» направляется к местам межнавигационного отстоя в пункты постоянной зимовки и к местам зимнего судоремонта. В судоремонт 2024-2025 годов планируется отремонтировать 88 единиц флота.

По данным Росморречфлота, всего Администрация «Камводпуть» обслуживала 3 216 км внутренних водных путей, а продолжительность работы гидротехнических сооружений Камского бассейна составила 210 суток.

В весенний период навигации с Верхней Камы выведено леса в плотах более 509 тыс. куб. м, что на 316% больше, чем в маловодную навигацию 2023 года (161,2 тыс. куб. м), когда 2/3 от общего объема заготовленных плотов осталось на плотбищах. Лес в плотах поставляется на АО «Соликамскбумпром» (78% от общего объема) и ОАО «Красный октябрь» (22% от общего объема). В течение навигации через Пермский шлюз на Красный Октябрь прошлюзовано 42 плота, объем буксировки составил 101,4 тыс. куб. м.

Фото: Росморречфлот