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Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, 7 месяцев 2024
24.09.2024

Грузовые автоперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-июль 2024

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