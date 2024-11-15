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«Совкомфлот» увеличил чистую прибыль 2022 году почти в 11 раз
15.11.2024

Финансовые результаты Совкомфлота за 9 месяцев 2024

    • ПАО «Совкомфлот» опубликовало обобщенную консолидированную финансовую отчетность за 9 месяцев 2024 года.

    «По результатам января-сентября 2024 года компания заработала 43,3 млрд рублей чистой прибыли по МСФО (или 18,25 рублей на акцию), благодаря устойчивому уровню операционных доходов с учетом значительной обеспеченности флота долгосрочными контрактами», – заявили в группе.

    Выручка составила 1,5 млрд долларов, на 16,2% меньше по сравнению с первыми 9 месяцами 2023 года.

    Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента снизилась на 22,2% до 1,2 млрд долларов.

    Показатель EBITDA сократился на 31,5% до 851 млн долларов.

    Прибыль по итогам 9 месяцев 2024 года составила 505 млн долларов, на 28,1% меньше, чем в январе-сентябре 2023 года.

    Скорректированная чистая прибыль по МСФО сократилась в 1,5 раза до 43,3 млн рублей.

    Эксплуатационные расходы увеличились на 19,1% до 312 млн долларов, общие и административные расходы – на 11,1% до 60 млн долларов.

    Фото: Shipspotting / foggy


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