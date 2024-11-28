Frontline публикует финансовые показатели за Q3 2024

Frontline обнародовал неаудированные финансовые показатели за третий квартал 2024 года.

Как сообщили SeaNews в компании, выручка за третий квартал составила 490,3 млн долларов, прибыль – 60,5 млн долларов, или 27 центов на акцию, скорректированная прибыль – 75,4 млн долларов, или 34 цента на акцию.

Спотовые ставки в третьем квартале 2024 года на танкеры типоразмера VLCC составляли 39,6 тыс. долларов в день, на Suezmax – 39,9 тыс. долларов в день, на LR2 / Aframax – 36 тыс. долларов в день.

Средняя величина спотовой ставки в 2024 году прогнозируется для VLCC на уровне 45,8 тыс. долларов в день, для Suezmax – 43,8 тыс. долларов в день, для LR2 / Aframax – 47,8 тыс. долларов в день. Это в полтора-два раза выше, чем уровень ставок, позволяющий выйти в ноль.

Фото: Shipspotting / Marcel & Ruud Coster