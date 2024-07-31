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Грузоперевозки по жд между Россией и Евросоюзом, январь-май 2024
31.07.2024

Морской экспорт зерна из РФ в ЕС, 5 месяцев 2024

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