Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 15 неделя 2024

По данным аналитического агентства Drewry, мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 15 неделе 2024 года снизился по сравнению с прошлой неделей на 1,4% до 2795 долларов за 40-футовый контейнер.

При этом индекс Drewry WCI на 63,5% выше значения, зафиксированного на 15 неделе 2023 года и на 97% выше среднегодового допандемийного уровня 2019 года (1420 долларов за 40-футовый контейнер).

По данным Drewry, ставка на маршруте Азия – атлантическое побережье США снизилась на 4% до 4710 долларов за 40-футовый контейнер.

Ставка из Роттердама в Шанхай упала на 3% до 767 долларов за 40-футовый контейнер.

На 2%, до 3634 доллара за 40-футовый контейнер упала ставка на направлении Азия – тихоокеанское побережье США.

На 1%, до 3050 и до 2224 долларов за 40-футовый контейнер снизились ставки на направлении Шанхай – Роттердам и Роттердам – Нью-Йорк соответственно.

В то же время ставка на трейде тихоокеанское побережья США – Азия выросла на 1% до 693 долларов за 40-футовый контейнер.

Ставка из Шанхая в Геную и из Нью-Йорка в Роттердам осталась на уровне прошлой недели.

По оценкам Drewry, в ближайшие недели спотовые ставки на перевозках из Китая в Тихий океан продолжат незначительно снижаться, при этом ставки на трансатлантических маршрутах и перевозках Азия-Европа будут стабильными.

График и таблица: Drewry

Фото: Shipspotting / MKPhotography