Грузооборот Каспийского бассейна в июне 2024: снизилась перевалка зерна

В июне 2024 года грузооборот портов Каспийского бассейна снизился на 18,6% относительно показателя июня 2023 года.

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт сократился на 45,7%, транзит – на 3,2%. В каботаже было перевалено на 32,9% меньше, чем за аналогичный месяц 2023 года. Импорт увеличился на 57,6%.

В июне 2024 года доля Каспийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 0,8%.

В структуре грузооборота портов Каспийского бассейна 27% приходилось на нефть. Второй по объемам груз – зерно, его доля составляла 23,5%. Доля тарно-штучных грузов в июне 2024 года соответствовала 17,1%.

Самая высокая динамика была в сегменте прочих генеральных грузов, перевалка которых выросла в 2,3 раза. Прочих навалочных грузов было обработано в 2,2 раза больше, чем в июне 2023 года. Оборот тарно-штучных грузов вырос на 55,2%.

Наиболее значительно, на 59% сократилась перевалка грузов в контейнерах. Грузооборот зерна уменьшился на 49,9%, пищевого налива – на 39,3%.

В июне 2024 года доля порта Махачкала в общем грузообороте Каспийского бассейна составляла 42,9%, Астрахань обработала 38%, на Оля приходилось 19,2%.

Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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