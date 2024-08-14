Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот Каспийского бассейна в июне 2024 в деталях
14.08.2024

Грузооборот Каспийского бассейна в июне 2024: снизилась перевалка зерна

    • В июне 2024 года грузооборот портов Каспийского бассейна снизился на 18,6% относительно показателя июня 2023 года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Грузооборот Каспийского бассейна в июне 2024: снизилась перевалка зерна

    Подписаться

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт сократился на 45,7%, транзит – на 3,2%. В каботаже было перевалено на 32,9% меньше, чем за аналогичный месяц 2023 года. Импорт увеличился на 57,6%.

    В июне 2024 года доля Каспийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 0,8%.

    В структуре грузооборота портов Каспийского бассейна 27% приходилось на нефть. Второй по объемам груз – зерно, его доля составляла 23,5%. Доля тарно-штучных грузов в июне 2024 года соответствовала 17,1%.

    Самая высокая динамика была в сегменте прочих генеральных грузов, перевалка которых выросла в 2,3 раза. Прочих навалочных грузов было обработано в 2,2 раза больше, чем в июне 2023 года. Оборот тарно-штучных грузов вырос на 55,2%.

    Наиболее значительно, на 59% сократилась перевалка грузов в контейнерах. Грузооборот зерна уменьшился на 49,9%, пищевого налива – на 39,3%.

    В июне 2024 года доля порта Махачкала в общем грузообороте Каспийского бассейна составляла 42,9%, Астрахань обработала 38%, на Оля приходилось 19,2%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    15.03.2024
    Контейнерооборот российских портов в феврале 2024 вырос на 29,8%
    Контейнерооборот всех морских портов России в феврале 2024 года увеличился на 29,8% относительно показателя […]
    2024КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    06.03.2024
    Товарооборот Россия – Япония в январе 2024 года
    По данным Trade Statistics of Japan, товарооборот между Россией и Японией в январе 2024 […]
    Только для подписчиков
    2024ТоварооборотЯпония
    0
    17.07.2024
    Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, 5 месяцев 2024
    Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза по итогам 5 месяцев 2024 года относительно […]
    Только для подписчиков
    2024Внешняя торговляЕвросоюзЕвростат
    0
    05.08.2024
    Обзор мирового рынка бункеровки. 32 неделя 2024
    На 32 неделе года цены на бункерное топливо снизились почти во всех исследуемых портах. […]
    Только для подписчиков
    2024ОбзорПортырынок бункеровки
    0
    20.05.2024
    Экспорт необработанной древесины в первом квартале 2024
    Как сообщает Рослесинфорг, в первом квартале 2024 года экспорт необработанной древесины составил 673 тыс. […]
    2024Лесные грузыЭкспорт
    0
    04.03.2024
    Грузооборот Арктического бассейна в январе 2024: выросла перевалка цветных металлов
    В январе 2024 года грузооборот портов Арктического бассейна снизился на 5,4% относительно показателя января […]
    2024Арктический бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    14.08.2024 FESCO запускает сервис между Вьетнамом и Малайзией
    14.08.2024 Контейнерооборот лидеров, 7 месяцев 2024
    13.08.2024 Торговый дисбаланс, дефицит оборудования и конкуренция с Европой
    13.08.2024 Контейнерооборот линий через порты Прибалтики, H1 2024
    13.08.2024 Контейнерные поезда Китай – Европа в январе-июле 2024 года
    13.08.2024 Контейнерооборот Каспийского бассейна в июне 2024 снизился на 17,4%
    Госрегулирование Показать всё
    14.08.2024 Новое ограничение на вывоз бензина
    14.08.2024 Завершается формирование нового нацпроекта «Эффективная транспортная система»
    14.08.2024 Доля дружественных стран во внешнеторговом обороте превысила 80%
    14.08.2024 Морскую коллегию России возглавит Н.Патрушев
    12.08.2024 М.Мишустин утвердил распределение обязанностей кураторов ряда федеральных проектов
    08.08.2024 Минэнерго берется за организацию перевозок энергоресуров по железной дороге
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •