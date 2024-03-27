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Есть ли будущее у цифрового рубля при расчетах
27.03.2024

Есть ли будущее у цифрового рубля при расчетах

    • Сейчас на рынке появляются и уже работают несколько альтернативных механизмов расчетов. В ближайший год или два будут развиваться расчеты цифровыми валютами и цифровыми активами, предположила, выступая на итоговой стратегической сессии «Многополярный мир: новые пути развития транспорта и логистики» в рамках прошедней в Москве выставки TransRussia начальник управления «Внешнеэкономическая деятельность» ВТБ Нина Чаплинская. 

    «Цифровой рубль у нас сейчас запускается, но пока он внутрироссийский. У трансграничного рубля есть несколько вопросов, – сказала Н.Чаплинская. – В первую очередь, это инфраструктура расчетов. Это достаточно серьезная, большая, важная задача ее создать. Чтобы мы могли не только сами работать с цифровым рублем, но и иметь возможность так работать с зарубежными партнерами».

    Еще одним фактором, который позволит успешно запустить этот механизм, – ликвидность цифрового рубля. «Нужно, чтобы цифровым рублем как платежным средством могли воспользоваться все участники рынка, – пояснила спикер.

    Н.Чаплинская отметила, что вектор на развитие этого механизма от регуляторов есть, однако, чтобы он был активным и работающим, нужен более длинный горизонт.

    «Если выбора в какой-то момент особо не будет, то цифровой рубль будет развиваться быстрее», – резюмировала спикер.

    Фото: SeaNews


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