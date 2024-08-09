Контейнерооборот Арктического бассейна в июне 2024 снизился на 12,7%

В июне 2024 года контейнерооборот портов Арктического бассейна снизился на 12,7% относительно показателя июня 2023 года.
Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, большая часть контейнеров прошла в каботаже, который по итогам отчетного месяца сократился на 16,6%. В экспорте было перевалено на 92,4% больше, чем годом ранее. Импорта в июне 2024 не было.
Доля Арктического бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в июне 2024 года соответствовала 1,8%.
Груженых контейнеров было обработано на 3,8% меньше, чем в июне 2023 года. Из общего объема груженых 3,3% приходилось на рефконтейнеры, 96,7% – на сухие.
88,7% груженых контейнеров прошли в каботаже, 11,8% – в экспорте.
Перевалка порожних контейнеров уменьшилась на 33,4%.
В июне 2024 года доля порта Архангельск в общем контейнерообороте Арктического бассейна составляла 31,9%, на Дудинку приходилось 25,7%, через Мурманск прошло 22,4%.
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