Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в июле увеличился на 8%

В июле 2024 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна увеличился на 8% относительно показателя июля 2023 года.

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 10,8%, импорт – на 4,7%. Каботаж снизился на 50%.

Доля Азово-Черноморского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в июле 2024 года соответствовала 17,1%.

Груженых контейнеров было обработано на 20,7% больше, чем в июле 2023 года. Из общего объема груженых 5% приходилось на рефконтейнеры, 95% – на сухие.

55,3% груженых контейнеров прошло в импорте, 44,7% – в экспорте, 0,02% – в каботаже.

Перевалка порожних контейнеров снизилась на 17,6%.

В июле 2024 года практически все контейнеры прошли через Новороссийск. На порт Кавказ приходилось 0,02%.

Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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