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Грузы РЖД, 7 месяцев 2024: минус 3,4%
07.10.2024

Грузооборот российского транспорта, 8 месяцев 2024: перевозки автотранспортом выросли на 9%

    • Суммарный объем перевозок грузов российским транспортом по итогам января-августа 2024 года составил 6 млрд 241 млн тонн – на 6,15% больше показателя аналогичного периода 2023 года.

    По данным Росстата, перевозки автотранспортом увеличились по сравнению с уровнем 8 месяцев 2023 года на 9% и составили 4,65 млрд тонн.

    Перевозки железнодорожным транспортом по итогам отчетного периода составили 796,73 млн тонн, на 3,8% меньше показателя января-июля 2023 года.

    Транспортировка трубопроводным транспортом составила 707,2 млн тонн, что выше уровня 8 месяцев 2023 года на 1,8%.

    Морским транспортом за январь-август 2024 года было перевезено 21,8 млн тонн, на 0,13% меньше, чем годом ранее.

    Перевозки внутренним водным транспортом составили 68,3 млн тонн – на 3,8% ниже показателя 8 месяцев 2023 года.

    Объем перевозок воздушным транспортом составил 300,3 тыс. тонн, показав рост на 2,25%.

    В августе 2024 года в сравнении с показателем аналогичного месяца прошлого года суммарный объем перевозок грузов российским транспортом увеличился на 3,25% до 883,6 млн тонн.

    Фото: РЖД


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