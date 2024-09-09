Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Товарооборот между Россией и Германией в январе-марте 2022 года
09.09.2024

Товарооборот Россия – Германия в первом полугодии 2024 года

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    05.08.2024
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 31, 2024
    На 31 неделе 2024 года на исследуемых трейдах наблюдалась разнонаправленная динамика. Ставки на трейде […]
    Только для подписчиков
    2024контейнерные фрахтовые индексы
    0
    28.06.2024
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 26, 2024
    На 26 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна балкерами из порта Новороссийск на некоторых […]
    Только для подписчиков
    2024ЗерноФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0
    27.03.2024
    Есть ли будущее у цифрового рубля при расчетах
    Сейчас на рынке появляются и уже работают несколько альтернативных механизмов расчетов. В ближайший год […]
    2024валютаРасчетыТрансРоссия
    0
    03.09.2024
    Экспорт зерновых из глубоководных российских портов Черного моря, 7 месяцев 2024
    По данным портала PortBureau.ru, по итогам 7 месяцев 2024 года через российские глубоководные порты […]
    Только для подписчиков
    2024ЗерноЧерное мореЭкспорт
    0
    18.07.2024
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 29, 2024
    На 28 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами из порта Владивосток в направлении северных […]
    Только для подписчиков
    2024Дальний ВостокЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0
    03.06.2024
    Грузооборот Каспийского бассейна в марте 2024 выросла перевалка зерна
    В марте 2024 года грузооборот портов Каспийского бассейна увеличился на 24,3% относительно показателя марта […]
    2024ГрузооборотКаспийский бассейнПОРТСТАТ
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    09.09.2024 THE Alliance станет Premier Alliance
    06.09.2024 Transit Line увеличивает вместимость на сервисе Китай – Петербург
    05.09.2024 FESCO и АО «Кама» договорились о расширении сотрудничества
    05.09.2024 FESCO и ГАП «Ресурс» договорились развивать перевозки агропродукции в Азию
    04.09.2024 «РЖД Бизнес Актив» и КРДВ договорились о сотрудничестве по строительству логистического хаба
    04.09.2024 FESCO станет логистическим партнером маркетплейса по оптовой продаже рыбы FishStat
    Госрегулирование Показать всё
    09.09.2024 Дания закрыла свои порты для 27 судов, связанных с Россией
    03.09.2024 Усть-Лужский таможенный пост войдет в структуру Балтийской таможни
    30.08.2024 Назначен новый руководитель Росжелдора
    28.08.2024 Первое заседание Морской коллегии
    27.08.2024 Санкции против судов, перевозящих российский СПГ
    26.08.2024 Льгота на ввоз оборудования для производства малотоннажного СПГ
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •