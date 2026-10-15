FESCO подписала соглашение с казахской IFC COLOS

Транспортная группа FESCO и казахстанская транспортно-логистическая компания IFC COLOS намерены наладить сотрудничество в сфере контейнерных перевозок в странах Центральной Азии. Соответствующий документ подписали генеральный директор «ФЕСКО Центральная Азия» Максим Буханов и коммерческий директор IFC COLOS Арайлым Артыкбаева на выставке TransLogistica Kazakhstan в Астане.

Как сообщили SeaNews в FESCO, ключевым предметом взаимодействия сторон станет взаимное предоставление парка фитинговых платформ для бесперебойной работы железнодорожных контейнерных сервисов через погранпереходы Достык и Алтынколь.

Сотрудничество с IFC COLOS позволит FESCO эффективнее использовать подвижной состав для развития импортных и транзитных перевозок по территории Центральной Азии, в том числе для увеличения отправок сервисом FESCO Caravan Shuttle, связывающим Китай с Казахстаном и Узбекистаном.

«Сотрудничество с IFC COLOS позволит FESCO гибче планировать перевозки и эффективнее использовать парк фитинговых платформ на казахстанском рынке и в транзитном сообщении. Это даст нам возможность обеспечивать клиентам стабильные контейнерные отправки, в том числе на маршрутах через погранпереходы Достык и Алтынколь», – прокомментировал М.Буханов.

IFC COLOS специализируется на организации международных и внутренних перевозок по Казахстану, Китаю, странам СНГ и другим направлениям. Компания располагает собственным парком железнодорожного подвижного состава, включая полувагоны, фитинговые платформы, а также 60-футовые и 80-футовые платформы. Это позволяет IFC COLOS самостоятельно организовывать перевозки различных типов грузов, формировать контейнерные поезда и предоставлять клиентам комплексные транспортные решения. Одним из ключевых инфраструктурных активов компании является терминал в СЭЗ «Хоргос — Восточные ворота» — одном из важнейших транспортно-логистических узлов на направлении Казахстан — Китай.

Также М.Буханов подписал соглашение с директором компании Agroplanet Иваном Гринвальдом. Соглашение направлено на развитие экспортных контейнерных перевозок сельскохозяйственной продукции из Северного Казахстана в страны Восточной и Юго-Восточной Азии.

Стороны намерены увеличить объемы отправок агропродукции из города Костанай в различные провинции Китая, а также расширить географию экспорта во Вьетнам, Малайзию, Таиланд, Сингапур и Южную Корею. Для доставки грузов планируется использовать маршруты через сухопутные пограничные переходы Достык и Алтынколь, а также через Владивостокский морской торговый порт (ВМТП, входит в FESCO) с дальнейшей отправкой морскими сервисами Группы в страны Азии.

Agroplanet является одной из крупнейших компаний Северного Казахстана по производству и экспорту кормовой муки из пшеницы и ячменя. В 2025 году компания экспортировала более 140 тыс. тонн продукции, преимущественно железнодорожным транспортом в Китай.

Казахстанская агропродукция востребована на зарубежных рынках, и мы видим потенциал для увеличения экспортных поставок. Совместно с партнерами из Agroplanet будем работать над расширением географии перевозок из Северного Казахстана, чтобы обеспечить производителю доступ к новым рынкам Азии и подобрать оптимальные маршруты доставки с использованием железнодорожных и морских сервисов FESCO», – отметил М.Буханов.

Фото: FESCO