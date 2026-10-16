Грузоперевозки с Казахстаном выросли на 3,2%

По итогам 9 месяцев 2026 года перевозки по сети Российских железных дорог в сообщении с Казахстаном достигли почти 72 млн тонн. Такие данные привел первый замглавы РЖД Сергей Павлов, выступая на форуме New Silk Way в Астане.

«Казахстанские железные дороги – наш ключевой партнёр. В железнодорожном сообщении с Казахстаном в 2025 году перевезено более 94 миллионов тонн грузов – на 4% больше, чем в 2024. По итогам девяти месяцев 2026 года – уже почти 72 миллиона тонн, рост на 3,2%», – сообщил он.

По словам С.Павлова, одним из основных направлений совместной работы РЖД и КТЖ является модернизация межгосударственных стыковых пунктов.

Он также обратил внимание на развитие МТК «Север – Юг». В целом грузоперевозки по западному маршруту в январе-сентябре этого года выросли на 9,2%, в том числе через азербайджано-иранский погранпереход Астара – на 24,1%, – уточнил С.Павлов.

Он добавил, что восточный маршрут МТК «Север – Юг» за 4 года с начала запуска регулярного контейнерного сервиса также доказал свою надёжность и удобство для грузоотправителей.

Фото: РЖД