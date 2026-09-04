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Товарооборот Россия — Казахстан в январе-апреле 2022
04.09.2026

Товарооборот Россия – Казахстан в первом полугодии 2026 года

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