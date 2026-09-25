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25.09.2026

Пункты пропуска отключат от электричества

    • Как сообщает Федеральная таможенная служба со ссылкой на информацию Калининградского филиала Росгранстроя, в ряде пунктов пропуска на российско-литовском и российско-польском участках границы будет проводиться плановое техническое обслуживание трансформаторных подстанций и вводных распределительных устройств.

    На этот период запланировано полное отключение электропитания и временная приостановка движения через пункты пропуска по следующему графику:

    • МАПП Советск – 30 сентября;
    • МАПП Чернышевское – 5 октября;
    • ЖДПП Нестеров – 7 октября;
    • МАПП Мамоново (Гжехотки) – 14 октября;
    • МАПП Багратионовск – 16 октября;
    • МПП Калининград (участок в г. Балтийск) – 21 октября.

    В указанные временные интервалы движение через эти пункты пропуска осуществляться не будет. В остальное время работа будет вестись в штатном режиме.

    Фото: ФТС


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