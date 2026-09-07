Открыт первый автомобильный пункт пропуска на границе с КНДР

7 сентября 2026 года состоялось торжественное открытие МАПП Хасан – первого автомобильного пункта пропуска между Россией и КНДР, расположенного в регионе деятельности Уссурийской таможни, сообщила Федеральная таможенная служба в своем макс-канале.

В режиме видеоконференции председатель Правительства РФ Михаил Мишустин и председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон открыли автомобильный мост через реку Туманная на границе двух стран.

На открытии присутствовали министр транспорта РФ Андрей Никитин, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, посол КНДР Син Хон Чхол, представители ФГКУ Росгранстрой, ФКУ ДСД «Дальний Восток», Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, Дальневосточного таможенного управления и Уссурийской таможни во главе с начальником ДВТУ Валерием Гуковым.

Пункт пропуска в настоящее время имеет шесть готовых полоса движения для грузового транспорта, включая две полосы для негабаритных автомобилей. Высокую скорость оформления транспорта и товаров через границу должны обеспечить современные инспекционно-досмотровые и весогабаритные комплексы.

После завершения всех строительных работ инфраструктура пункта пропуска расширится до 10 полос: 6 для грузовых автомобилей, 2 для автобусов и 2 для легкового транспорта.

Планируемая пропускная способность МАПП Хасан составит до 300 транспортных средств и 2850 человек в сутки. В дальнейшем, по мере роста товарооборота, эти показатели будут увеличены.

Скриншот: ФТС