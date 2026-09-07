Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Открыт первый автомобильный пункт пропуска на границе с КНДР
07.09.2026

Открыт первый автомобильный пункт пропуска на границе с КНДР

    • 7 сентября 2026 года состоялось торжественное открытие МАПП Хасан – первого автомобильного пункта пропуска между Россией и КНДР, расположенного в регионе деятельности Уссурийской таможни, сообщила Федеральная таможенная служба в своем макс-канале.

    В режиме видеоконференции председатель Правительства РФ Михаил Мишустин и председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон открыли автомобильный мост через реку Туманная на границе двух стран.

    Открыт первый автомобильный пункт пропуска на границе с КНДРНа открытии присутствовали министр транспорта РФ Андрей Никитин, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, посол КНДР Син Хон Чхол, представители ФГКУ Росгранстрой, ФКУ ДСД «Дальний Восток», Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, Дальневосточного таможенного управления и Уссурийской таможни во главе с начальником ДВТУ Валерием Гуковым.

    Пункт пропуска в настоящее время имеет шесть готовых полоса движения для грузового транспорта, включая две полосы для негабаритных автомобилей. Высокую скорость оформления транспорта и товаров через границу должны обеспечить современные инспекционно-досмотровые и весогабаритные комплексы.

    После завершения всех строительных работ инфраструктура пункта пропуска расширится до 10 полос: 6 для грузовых автомобилей, 2 для автобусов и 2 для легкового транспорта.

    Планируемая пропускная способность МАПП Хасан составит до 300 транспортных средств и 2850 человек в сутки. В дальнейшем, по мере роста товарооборота, эти показатели будут увеличены.

    Скриншот: ФТС


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    10.03.2026
    Реконструкция МАПП Забайкальск начнется в апреле
    Она пройдет в два этапа.
    ЗабайкальскМАПППункты пропуска Реконструкция
    0
    20.05.2026
    Пропускная способность МАПП Маштаково вырастет в 2,3 раза
    После реконструкции
    МАППМаштаковоПункт пропускаРеконструкция
    0
    15.05.2026
    Продлен круглосуточный режим в МАПП Забайкальск
    Для грузового транспорта
    ЗабайкальскМАПП
    0
    04.08.2026
    Открыт обновленный пункт пропуска Нижний Зарамаг
    Единственный на границе с Южной Осетией
    МАППМодернизацияНижний ЗарамагПункты пропуска
    0
    22.05.2026
    Поток грузового автотранспорта через Кани-Курган вырос вдвое
    По итогам первого квартала 2026 года
    Kani-KurganАвтоперевозкиМАПП
    0
    20.05.2026
    Товарооборот через российско-азербайджанскую границу
    Ежедневно автомобильные пункты пропуска пересекает в среднем от 1000 до 1300 грузовых транспортных средств.
    АвтоперевозкиАзербайджанПункты пропуска Товарооборот
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    07.09.2026 Все порты Финляндии, 7 месяцев 2026
    07.09.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 36, 2026
    04.09.2026 «Дело» ведет переговоры об открытии сервиса Вьетнам — Китай — Россия
    03.09.2026 ВМТП и вьетнамский Сайгон стали побратимами
    02.09.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    02.09.2026 Перевозки контейнеров по сети РЖД могут составить 8 млн TEU
    Госрегулирование Показать всё
    31.08.2026 9,7 млрд рублей на субсидирование жд перевозок сельхозпродукции
    27.08.2026 Тарифные квоты на импорт мяса и молочной сыворотки
    26.08.2026 Изменения в законодательстве в части автоперевозок
    21.08.2026 Утвержден проект структуры Концепции развития внутреннего водного транспорта
    18.08.2026 Изменения в Кодекс торгового мореплавания
    17.08.2026 Оформлена первая грузовая авианакладная
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •