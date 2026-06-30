На несколько дней будет закрыт для пропуска МАПП Ташанта

По инициативе монгольской стороны в связи с празднованием национального праздника Наадам с 10 по 15 июля 2026 года пропуск транспорта и физических лиц через МАПП Ташанта (Республика Алтай) на российско-монгольской границе осуществляться не будет, сообщили SeaNews в пресс-службе Алтайской таможни.

Кроме того, постоянные выходные дни пункта пропуска – по воскресеньям (5, 19, 26 июля).

По всем возникающим вопросам можно обратиться на телефон горячей линии Алтайской таможни по 8 (3852) 39-90-01.

Фото: Алтайская таможня