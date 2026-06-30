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На несколько дней будет закрыт для пропуска МАПП Ташанта
30.06.2026

На несколько дней будет закрыт для пропуска МАПП Ташанта

    • По инициативе монгольской стороны в связи с празднованием национального праздника Наадам с 10 по 15 июля 2026 года пропуск транспорта и физических лиц через МАПП Ташанта (Республика Алтай) на российско-монгольской границе осуществляться не будет, сообщили SeaNews в пресс-службе Алтайской таможни.

    Кроме того, постоянные выходные дни пункта пропуска – по воскресеньям (5, 19, 26 июля).

    По всем возникающим вопросам можно обратиться на телефон горячей линии Алтайской таможни по 8 (3852) 39-90-01.

    Фото: Алтайская таможня


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