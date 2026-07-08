Пункт пропуска Нижний Зарамаг планируется модернизировать до конца июля

Пункт пропуска Нижний Зарамаг на границе с Южной Осетией планируется модернизировать до конца июля, сообщила пресс-служба министерства транспорта в своем макс-канале.

Работы в пункте пропуска начались в сентябре прошлого года, и по поручению министра транспорта Андрея Никитина находятся на особом контроле Минтранса и Росгранстроя.

Автомобильный пункт пропуска Нижний Зарамаг – единственный погранпереход между Россией и Республикой Южная Осетия. С января по июнь 2026 года через него прошло 173,6 тыс. транспортных средств, из которых 163,2 тыс. – легковые автомобили.

Благодаря модернизации пункта пропуска условия для прохождения границы гражданами и бизнесом станут комфортнее, а сами контрольные процедуры быстрее.

На сегодня на площадке уж запущена дополнительная полоса для проезда, погранпереход оснащен шлагбаумами и дополнительными кабинами паспортного контроля, установлено 6 новых модулей для работы контрольных органов, отремонтировано дорожное покрытие, расширена полоса для негабаритного транспорта, а также легкового направления в сторону въезда в Россию.

В завершающей стадии находится переустройство пассажирского терминала, устройство ограждений, ворот и калиток, оснащение системой радиационного контроля, благоустройство территории, устройство дополнительных навесов.

Особое внимание уделяется внешнему облику погранперехода: в пункте пропуска будет реализована совершенно новая навигация. Это современные решения, которые появятся впервые на государственной границе.

Со стороны России на подъездной дороге к Нижнему Зарамагу установлена система «Время в пути», информирующая водителей легковых авто о времени пересечения пункта пропуска. В ближайшее время система также будет установлена на въезде в Россию со стороны Южной Осетии.

Также пункт пропуска оснащен портальным инспекционно-досмотровым комплексом для легковых транспортных средств, который позволяет непрерывно сканировать проезжающие машины и выявлять запрещенные к провозу предметы и вещества. В ближайшее время планируется начать его опытную эксплуатацию.

Фото: Минтранс России