Новое оборудование и ПО для СУДС залива Анива

Сахалинский филиал ФГУП «Росморпорт» успешно завершил все аттестационные испытания и ввел в эксплуатацию новое российское оборудование и программное обеспечение на СУДС залива Анива, сообщается на сайте предприятия.

В состав ПО входит комплекс системы обработки, отображения и регистрации информации, база данных СУДС и программное обеспечение по управлению ОВЧ-радиосвязью.

Модернизация ПО направлена на повышение эффективности контроля судоходства и усиление мер информационной безопасности в одном из ключевых морских районов Сахалинской области.

Особое внимание при реализации перехода было уделено совместимости с действующими техническими средствами СУДС залива Анива, что позволило выполнить работы без каких-либо остановок системы. Операторы СУДС прошли дополнительное обучение по работе с новым ПО.

Перевод СУДС залива Анива на использование отечественного ПО выполнен в рамках требований Указа Президента России о мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации.

Использование российских разработок позволяет ФГУП «Росморпорт» в перспективе расширять технические возможности СУДС, связанные с дальнейшей цифровизацией процессов управления движением судов, в т.ч. путем внедрения элементов автоматизированного анализа данных, отметили в Росморпорте.

Фото: ФГУП «Росморпорт»