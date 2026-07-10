Туапсинский балкерный терминал модернизирует судопогрузочную машину

Туапсинский балкерный терминал проводит комплексную модернизацию судопогрузочной машины, сообщили SeaNews на терминале.

В рамках кампании «Портового Альянса» по обновлению оборудования в портах и терминалах группы на ремонт и модернизацию судопогрузочной машины в ТБТ направлено свыше 29 млн рублей. Работы проводятся с применением отечественных комплектующих и не влияют на график погрузки судов.

В рамках текущей стадии ремонта в локальной части СПМ завершена замена зубчатых венцов ходовых ведущих колес и малых шестерен редукторов тележек передвижения машины. Работы потребовали поднятия локальной машины весом 320 тонн и замены ключевых силовых узлов.

«Работы сложные, но необходимые. Мы восстановили тяговые характеристики машины, устранили люфты и тем самым исключили риск проскальзывания в приводе», — рассказал заместитель главного механика ТБТ Пётр Тищенко.

Дальнейший этап включает замену решетчатого настила СПМ и работы на кливленд-каскаде — устройстве, которое направляет груз по желобам и обеспечивает его аккуратную подачу в трюм судна, сохраняя тем самым целостность гранул удобрений и предотвращая пыление. В июле запланирован ремонт тормозящих конусов кливленд-каскада, снижающих скорость движения груза, затем — замена защитного чехла.

«Текущее техническое обслуживание судопогрузочной машины и регулярная замена расходных деталей — часть нашей операционной практики. Однако комплексная модернизация с заменой критически важных узлов проводится впервые с момента ввода машины в эксплуатацию. Это инвестиция в надежность и ресурс оборудования, стабильность перевалки минеральных удобрений», — отметил технический директор ТБТ Дмитрий Востриков.

В управляющей компании подчеркивают, что проект в Туапсе является частью долгосрочной программы развития портовых мощностей холдинга.

«Обновление портовой инфраструктуры и поддержание эксплуатационной готовности оборудования – это ключевое условие непрерывности логистических цепочек наших клиентов, именно поэтому «Портовый Альянс» вкладывает средства в техническое перевооружение своих активов. Модернизация судопогрузочной машины обеспечивает запас прочности терминала для стабильной и высокоинтенсивной обработки грузов», — отметили в «Портовом Альянсе».

Фото: ТБТ