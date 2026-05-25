Порт «Остерра» принял технологический комплекс для расширения экспортных мощностей
25.05.2026

    • В порт «Остерра» группы «Портовый Альянс» прибыла вторая, завершающая партия высокотехнологичного оборудования для ключевых объектов инвестпроекта терминала, сообщили SeaNews в порту.

    Порт «Остерра» принял технологический комплекс для расширения экспортных мощностейВ состав поставки вошли конвейерные линии, аспирационные системы и комплексы для монтажа. Напомним, первая партия включала тройной вагоноопрокидыватель, вагонопозиционеры, системы брикетирования, пылеподавления и АСУТП. 

    Технологический комплекс весом 4 тыс. тонн изготовлен на одном в Китае по индивидуальному техническому заданию. Разработка и изготовление заняли почти два года. Перед отправкой в Россию груз прошел контрольно-приёмочные процедуры с участием российских специалистов.

    Как отметил руководитель инвестпроекта «Остерра» Игорь Яковлев, принятый технологический комплекс представляет собой фундамент для расширения терминала и роста российского экспорта. «Несмотря на внешние ограничения, мы выстроили новую цепочку поставок, обеспечили доставку всего комплекса оборудования в срок. Сейчас переходим к этапу монтажа», — добавил он.

    Монтаж оборудования начнётся в августе и продлится девять месяцев. Следующий этап — пусконаладочные работы, которые запланированы на сентябрь следующего года.

    В рамках инвестпроекта на строительных площадках терминала идёт возведение 14 ключевых объектов. Наиболее объёмные работы — бетонирование второго перекрытия и возведение стен вагоноопрокидывателя, строительство моста, конвейерных эстакад, фундаментов для административно-бытового здания и вагонопозиционера. 

    Ввод новых объектов в эксплуатацию запланирован на конец 2027 года.

    Инвестпроект «Портового Альянса» по увеличению мощности порта «Остерра» до 40 млн тонн угля в год реализуется в рамках государственной задачи по расширению восточного экспортного коридора и диверсификации экспортных маршрутов России. Выход терминала на проектный показатель повысит долю России в экспорте энергетического угля на рынки Китая, Индии и других стран АТР и обеспечит рост валютной выручки для экономики страны, подчеркнули в компании.

    Фото: Порт «Остерра»


