Порт «Остерра» принял технологический комплекс для расширения экспортных мощностей

В порт «Остерра» группы «Портовый Альянс» прибыла вторая, завершающая партия высокотехнологичного оборудования для ключевых объектов инвестпроекта терминала, сообщили SeaNews в порту.

В состав поставки вошли конвейерные линии, аспирационные системы и комплексы для монтажа. Напомним, первая партия включала тройной вагоноопрокидыватель, вагонопозиционеры, системы брикетирования, пылеподавления и АСУТП.

Технологический комплекс весом 4 тыс. тонн изготовлен на одном в Китае по индивидуальному техническому заданию. Разработка и изготовление заняли почти два года. Перед отправкой в Россию груз прошел контрольно-приёмочные процедуры с участием российских специалистов.

Как отметил руководитель инвестпроекта «Остерра» Игорь Яковлев, принятый технологический комплекс представляет собой фундамент для расширения терминала и роста российского экспорта. «Несмотря на внешние ограничения, мы выстроили новую цепочку поставок, обеспечили доставку всего комплекса оборудования в срок. Сейчас переходим к этапу монтажа», — добавил он.

Монтаж оборудования начнётся в августе и продлится девять месяцев. Следующий этап — пусконаладочные работы, которые запланированы на сентябрь следующего года.

В рамках инвестпроекта на строительных площадках терминала идёт возведение 14 ключевых объектов. Наиболее объёмные работы — бетонирование второго перекрытия и возведение стен вагоноопрокидывателя, строительство моста, конвейерных эстакад, фундаментов для административно-бытового здания и вагонопозиционера.

Ввод новых объектов в эксплуатацию запланирован на конец 2027 года.

Инвестпроект «Портового Альянса» по увеличению мощности порта «Остерра» до 40 млн тонн угля в год реализуется в рамках государственной задачи по расширению восточного экспортного коридора и диверсификации экспортных маршрутов России. Выход терминала на проектный показатель повысит долю России в экспорте энергетического угля на рынки Китая, Индии и других стран АТР и обеспечит рост валютной выручки для экономики страны, подчеркнули в компании.

