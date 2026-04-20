«Остерра» получила первую партию оборудования
20.04.2026

«Остерра» получила первую партию оборудования

    • В порт «Остерра» группы «Портовый Альянс» доставлена первая партия высокотехнологичного оборудования для второго этапа инвестиционной программы КИП-40, сообщили SeaNews на терминале.

    Оборудование изготовлено на государственном заводе КНР по индивидуальному техническому заданию объемом 1,3 тыс. страниц и отправлено в Россию в разобранном виде. Комплекс весом 2 тыс. тонн включает тройной вагоноопрокидыватель, вагонопозиционеры, системы брикетирования, пылеподавления, аспирации и АСУТП.

    Перед отправкой в Россию груз прошел контрольно-приёмочные процедуры при участии руководителей «Остерры» и «Портового Альянса». Доставка по морю заняла неделю, еще пять дней – разгрузка. В процессе были задействованы 16 специалистов и 14 тралов. Вес самых крупных деталей – от 32 до 46 тонн. Поставка второй партии запланирована на май.

    На разработку и изготовление оборудования ушло почти 2 года. Партнер терминала – лидер тяжёлого машиностроения в Китае. «Мы посещали завод неоднократно, контролировали изготовление оборудования на всех этапах, проверяли металлоконструкции на финальной приёмке. Качество оцениваем на «хорошо» и «отлично»», – отметил исполнительный директор терминала «Остерра» Владимир Долгополов.

    Следующий этап – монтаж оборудования. Старт работ запланирован на июль. Срок выполнения составит 9 месяцев. Пусконаладочные работы начнутся в сентябре 2027 года.

    «Первый этап – это холодная наладка, когда подрядчики производят проверку всего электрооборудования, прокрутку механизмов. Второй этап – это горячая наладка уже под нагрузкой. Завершающий этап – комплексные 72-часовые испытания», — подчеркнул руководитель инвестпроекта Игорь Яковлев.

    Сейчас на строительных площадках терминала развернулась активная фаза реализации второго этапа инвестиционной программы. Идет возведение 14 ключевых объектов. Самые объемные работы: бетонирование второго перекрытия вагоноопрокидывателя, возведение моста, конвейерных эстакад, фундаментов для административно-бытового здания и вагонопозиционера. Ввод новых объектов в эксплуатацию запланирован на конец 2027 года.

    Проект реализуется под управлением «Портового Альянса» в рамках единой инвестиционной программы группы по расширению восточного экспортного коридора и вносит вклад в национальные цели по развитию Дальнего Востока и диверсификации экспортных маршрутов.

    Реализация проекта увеличит мощность порта до 40 млн тонн в год, что позволит нарастить поставки угля в страны Азиатско‑Тихоокеанского региона.

    Фото: «Остерра»


